Fatih Terim'in ayrılığı hakkında kimler neler dedi?
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının ardından, futbol camiasından ve Galatasaraylı ünlülerden Terim'e destek mesajları yağdı.
Nihat Kahveci
"Galatasaray'ın varoluş sebebine göre Fatih hoca başarısız değildir.Takımı Avrupa'da lider olarak gruptan çıktı."
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Şahan Gökbakar
‘’Fatih Terim, Galatasaray’ın övündüğü birçok başarının mimarıdır ve hep böyle kalacaktır. Herşey için teşekkürler değerli abim..’’
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Betül Demir
"Herşey için teşekkürler Hocam. Bizi göklere çıkardığın tüm anlar tarihe çoktan yazıldı… Yolun açık olsun"
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Ata Demirer
"Sen bizim şarkılarımızsın hocam."
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