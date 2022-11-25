AjansHaber.com.tr Spor Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti

Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.

 



Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Messi ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma!
Galatasaray'da ikisi gidiyor, biri geliyor!
Düzce depremi sonrası spor camiasından mesajlar!
Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti!
Manchester United Ronaldo ile yollarını ayırdı!
Dünya Kupası ve birkaç eşşek sıpası!
Fransa'ya bir sakatlık şoku daha! Kadrodan çıktı!