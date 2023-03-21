Fatih Terim'e vekillik teklifi! Terim cevap verdi

14 Mayıs'ta olacak büyük seçim öncesi siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. Siyasi partilerin de çalışmaları hızla süregelirken her camiadan isimlerle görüşmeye başladılar.

Fotospor'un haberine göre, Fatih Terim'e siyasi partilerden milletvekilliği teklifi geldi. Terim'in bu teklife cevabı "hayır" oldu. Terim, çevresindekilere siyasete girmeyi düşünmediğini iletti.

Terim daha önceki dönemlerde de milletvekilliği ve belediye başkanlığı için teklifler aldı.

Tecrübeli teknik adam bir önceki seçimde Adana milletvekilliği için gelen teklifleri reddetmişti.