Fatih Terim'den yıldız oyuncuya övgü! "Hayranıyım"

Galatasaray'da görev aldığı dönemde 8 Süper Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa kazanan ve tarihe adını altın hafrlerle yazdıran Fatih Terim, Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası ile ilgili yorumda bulundu.

Tecrübeli teknik adam Katar'da vitrine çıkan yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı. Tribünden takip ettiği 1986 Dünya Kupası'nı unutamadığını ifade eden Terim, "Çok güzel bir turnuvaydı, sizi temin ederim... Yani bir adım ötenizde Maradona; tüm o büyük yıldızlar, farklı kıta ve coğrafya. Onun dışında tüm maçları izlerken aklımda da, gönlümde de futbol tabii ki vardı." ifadelerini kullandı.

"Katar herkes için yeni bir tecrübe olacak"

Katar'da pazar günü başlayan 2022 Dünya Kupası'nı değerlendiren 69 yaşındaki teknik adam şöyle devam etti: "Hepimiz için yeni bir tecrübe olacak; takımların yeni bir coğrafyaya ve mevsim değişikliğine hazırlanması, lig sezonlarının devam ederken turnuvanın gerçekleşmesi, turnuvanın ardından belki tatile çıkılmadan tekrar lig yarışına dönülmesi gibi yenilikler olacak. Doha’da stadyumları, antrenman tesislerini, kulüp yapılarını inceleme fırsatı buldum. Sıcak havaya dahi çözüm sunmak için çok sayıda çalışma yapıldığını gördüm. Stadyumlardaki dev hava panelleri, dışarıda hava sıcak bile olsa, içeride size o bunaltıcı etkiyi yansıtmıyor." şeklinde konuştu.

"Büyük bir Lionel Messi hayranıyım"

"Gönül isterdi ki; Türkiye de Katar’da olsun ve büyük bir heyecanla ülkemizi destekleyelim. Birçok takım sayabiliriz. Avrupa’dan, Güney Amerika’dan. Hatta diğer kıtalardan. Ama ben büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Biliyorsunuz, bir basın toplantısında, bana sorulduğunda, daha önceki bir sözümü hatırlatmıştım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hatta şu sıralar daha fazla; çünkü artık son yıllarında. O yüzden 2014 yılında finalde kaçırdığı kupayı kazanmasını ve kendi ifadesiyle son FIFA Dünya Kupası organizasyonunda şampiyon olmasını isterim. Onun dışında eski öğrencilerim, yakın dostlarım turnuvada yer alacak. Onları da ayrı bir gözle takip edeceğim tabii ki." diyerek sözlerini noktaladı.