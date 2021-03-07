Fatih Terim'den olay çıkış: "Futbolu bilmiyor!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 biten Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Puan kaybı yaşadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Fatih Terim, zemini de eleştirdi. Terim, en çok üzüldüğü şeyi de yine maçın sonunda dile getirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü yayıncı kuruluş beIN Sports'a röportaj verdi. Terim, yaşadığı üzüntüyü anlatırken zemin eleştirisine maç öncesi olduğu gibi maçtan sonra da devam etti.

"Başımızı çok ağrıtacak"

Fatih Terim maçla ilgili olarak değerlendirmesinde sahanın başlarında dert olacağını söyledi. Terim, "Yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Goller de pozisyon değil. Martin'inki hiç değil... Üzüldüğüm nokta o. Bu saha başımızı daha çok ağrıtacak. Televizyondan yeşil görünüyor ama öyle değil. O sahaya rağmen planımız dahilinde muhteşem bir 45 dakika oynadık. Oyunu domine eden bir Galatasaray vardı, olmadı. İlk yarı yapamadık. İkinci yarı devam ettik, maalesef pozisyon yokken yine gol yedik. 2-2'yi bulduk, 3'üncüyü kaçırdık. Puan kaybettik. Maalesef iyi oynamak, iyi mücadele etmek önemli ama istatistikler ne olursa olsun 2 puan kaybı oldu. Tercihimiz iyi mücadele ve 3 puan" diye konuştu.

"Ali Palabıyık futbolu bilmiyor"

Terim sözlerine hakemleri eleştirirek devam etti ve Ali Palabıyık'ın futbolu bilmediğini ifade etti. Terim, "Halil, Henry, Falcao, Kerem'in vurdukları olmuyor bazen. Çok iyi işler yaptık ama sonuca gidemedik. 59. dakikada Henry Onyekuru'ya yapılan pozisyonda hoca futbolu bilse ayağı kaçırdı demez. Bizim öyle kaç tane oyuncumuz atıldı? Bu pozisyona kırmızı göstermedi. Demek ki endişelenmelerinde haklılarmış. Siz bu poizsyona içeriden kırmızı demezseniz, biri de Gedson'a basıyor, o da sarı kart. 37-38 dakika rakip 10 kişi oynayacaktı. Ali Palabıyık futbol oynamadığı için bilmiyor. Bilse de bilmiyorum işte... Biz o tip Falcao, Mustafa, Emre, Digane bir sürü kırmızı kart gördü. Ne hikmsetse bizde harika sebep buluyorlar. Bundan daha bariz ne olabilir? Bunun pardonu yok. Her hafta bize muhakkak bir şey oluyor. Yarış devam ediyor. Biz bu arkadaşlara rağmen devam edeceğiz. Kimseye bir şey bırakmayacağız" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, farklı bir stada geçme durumlarının olmadığını anlattı. Terim, "Farklı bir stadyumda oynama seçeneği yok. Burada oynayacağız. Bir saha var ve o sahanın sahibi oynuyor. Başakşehir'in sahası da bozuldu. Karagümrük de Olimpiyat'ta oynuyor. Müracaatı yaptık. Burada oynayacağız. Bize mi seker, rakibe mi seker bilemiyorum. En büyük dezavantajımız bizim sahamız" diyerek sözlerini tamamladı.

Zeminle ilgili sözleri...

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, farklı bir stada geçme durumlarının olmadığını anlattı. Terim, "Farklı bir stadyumda oynama seçeneği yok. Burada oynayacağız. Bir saha var ve o sahanın sahibi oynuyor. Başakşehir'in sahası da bozuldu. Karagümrük de Olimpiyat'ta oynuyor. Müracaatı yaptık. Burada oynayacağız. Bize mi seker, rakibe mi seker bilemiyorum. En büyük dezavantajımız bizim sahamız" diyerek sözlerini tamamladı.