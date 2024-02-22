Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos kupada finale yükseldi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ilk maçında PAOK'a karşı rövanş maçında 1-0 mağlup oldu ve 90 dakikayı 1-0 geride tamamladı ve maç uzatmalara gitti. İki ekibin de gol sağladığı uzatma dakikaları PAOK'un 2-1'lik avantajıyla geçilince karşılaşmanın galibini penaltıları belirlendi. Seri penaltı atışlarının ardından PAOK'a 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi.

Yunanistan Kupası Yarı Final rövanşında Panathinaikos, ilk maçında 1-0 mağlup olan PAOK'u konuk etti. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetti. PAOK Andrija Zivkovic'in 72'nci dakikada attığı golle normal süreyi 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Konuk ekip 105'inci dakikada Tomasz Kedziora'nın attığı golle 2-0 öne geçti. Bu gol 120+9'uncu dakikada Dimitris Limnios ile cevap veren Panathinaikos skoru 2-1'e çıkardı ve mücadeleyi penaltılara taşıdı. Seri penaltı atışlarının ardından PAOK'a 6-5 Üstünlük kuran Panathinaikos kupada finale yükseldi.

Öte yandan milli futbolcu Samet Akaydın mücadelenin kadrosunda yer alamadı.