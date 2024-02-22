Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos kupada finale yükseldi
Fatih Terim'in Panathinaikos'u, Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında PAOK'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ilk maçında PAOK'a karşı rövanş maçında 1-0 mağlup oldu ve 90 dakikayı 1-0 geride tamamladı ve maç uzatmalara gitti. İki ekibin de gol sağladığı uzatma dakikaları PAOK'un 2-1'lik avantajıyla geçilince karşılaşmanın galibini penaltıları belirlendi. Seri penaltı atışlarının ardından PAOK'a 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi.
Yunanistan Kupası Yarı Final rövanşında Panathinaikos, ilk maçında 1-0 mağlup olan PAOK'u konuk etti. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetti. PAOK Andrija Zivkovic'in 72'nci dakikada attığı golle normal süreyi 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Konuk ekip 105'inci dakikada Tomasz Kedziora'nın attığı golle 2-0 öne geçti. Bu gol 120+9'uncu dakikada Dimitris Limnios ile cevap veren Panathinaikos skoru 2-1'e çıkardı ve mücadeleyi penaltılara taşıdı. Seri penaltı atışlarının ardından PAOK'a 6-5 Üstünlük kuran Panathinaikos kupada finale yükseldi.
Öte yandan milli futbolcu Samet Akaydın mücadelenin kadrosunda yer alamadı.
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