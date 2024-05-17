Fatih Terim, Panathinaikos ile yollarını ayırdı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.

Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos Kulübü'ne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Yunan ekibinde toplamda 26 maça çıkan Fatih Terim, 14 galibiyet alırken 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'inde Şampiyonluk Turu'nda son hafta öncesinde lider PAOK'un 6 puan gerisinde 71 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.