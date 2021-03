Fatih Terim: Oyuncularıma yakıştıramadım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından verdiği demeçte bireysel hatalara vurgu yaptı ve bu oyunu futbolculara yakıştıramadığını söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray tarihi maçta Çaykur Rizespor'a evinde 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Fatih Terim, bireysel hatalara vurgu yaptı.

''BİR TAKIMIN BAŞINA GELECEK YA DA GELMEYECEK HER ŞEYİ YAŞADIK''

''Neredeyse 1-0 başladık maça. Hiç olacak bir pozisyon değildi. Maçı analiz ettiğimizde bir takımın başına gelecek ya da gelmeyecek her şeyi yaşadık. Golün şokunu atlattıktan sonra oyunun kontrolünü hemen elimize aldık. 1-0'ın üstünden kalkıp şahane bir de gol attık, 2-1 öne geçtik. Etebo sürmek yerine pas verse üçüncü gol de gelebilirdi. Birincisini beğenmemiş olacağız ki ikincisini de yaptık. Üçüncü sol ayaklı da katıldı, Marcao... Bu maça çıkarken Türkiye'nin en az gol yiyen takımısınız. Neticede oynayanlar bunlardı. Komik bir golle üçü yedik, yine beraberliği bulduk. 10 kişi kaldık, o pozisyonda hakem direkt penaltıyı gösteriyor. O kadar hazır ki! Olsa bir şey de vereyim diye hemen... Eksik kaldıktan sonra bazı değişiklikler yaptık ama oradan sonra çok zordu. Bu sefer dördüncüyü de yedik. Onu çıkarmak için de uğraştık ama olmadı.''

''BEN DE OLSAM MORALİM BOZULURDU''

''Muhakkak ki futbol öngörülen bir şey değil. Ancak bu kadar teknik futbolcuların hata yapması... Böyle goller yediğinizde diğer oyuncuların da bunun altından kalkması kolay olmuyor. Ben de olsam moralim bozulurdu, kalkamayabilirdim. Biz kırılgan bir takımız. Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Yakıştıramadım da benim takımıma. 11'e 11 de devam etsek 3-3'ten sonra başka pozisyonlar bulacağımız aşikar. Ancak kaybetmemek için alınan riskler ve o risklerin de size getirdiği karşılık... Ben mağlupken oyunu koruyayım, oyuncuları koruyayım diyen bir hoca değilim. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynatırım, kazanırım ya da kaybederim. Olmayan bir yerde, kötü bir yerde kaybettik.''

''BUGÜNÜ OYUNCULARIMA YAKIŞTIRAMADIM''

''Tabii şimdi klasik, bu maçtan sonra çok maç var... Tabii var ama büyük bir avantajı kaçırıyorsun. Her maçı kazanmak gibi hiçbir maçı kaybetmemek gibi büyük sularda gezmek zorunda kalabiliriz. Elbette bırakacak değiliz. Rakiplerimizin karşılaşacağı haftada kazanmak ve vereceği efekt çok başkaydı. Ama olmadı. Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını da yüzlerine söylerim ama bugünü onlara yakıştıramadım.''

BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Yediğimiz gollerin anlatımı yok. Bunu yapan Türkiye’nin en az gol yiyen takımı. Son 3 maçtaki bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Açıkçası çift forvetle oynamakta bir problem yaşamadık. Tam tersi daha çok 18 içerisinde bulunan, her an gol pozisyonu kovalayan bir takımız. Tabii üç maçta 15 tane bireysel hata yapmışız. Sezon içerisinde de bunları yaşadık. Tacı oraya atacak bir durumu hiçbir teknik adam aklına getirmez. O yetmemiş bir daha iki oyuncunun rakibe teslim etmesi hocanın aklına gelmez. Bunlara rağmen bunların altında kalkan bir takımız var. Tekrar oyun kontrolünü eline alan, rakipten pozisyon yemeyen, bütün tehditleri önleyen, gol pozisyonu vermeden 2 gol yiyen bir takımız. Bu mevsimde bu kadar maç kala bunların yapılmaması lazım. Kaç maçtır 10 kişi oynuyoruz. 1.5 metre kala penaltı noktasını gösteren hakemle oynuyoruz. Bütün yatmalar, oynamamaya sizin momentumunuzu önlemeye yönelik yapılan her harekete devam demeye göz yuman, ilk defa 3 büyüklerin maçına çıkan o da biz herhalde deneniyor. Sonradan karşılığı şu mudur? 12 dakika verdik diye. Yedlin’in ikinci sarı kartı, faulüne ben de bakacağım. 2-1 öne geçmemize rağmen 3. golü Etebo, Emre’ye santradan dokunsa oyun başka türlü oynanabilirdi ama kendi gitti. Bugün bazı şeylerin ne yaparsanız yapın, doğru yapılmadığı gün olarak geçecek herhalde. Yediğimiz gollerin anlatımı yok. Bunu yapan Türkiye’nin en az gol yiyen takımı. Son 3 maçtaki bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu. Yoksa iki santrfor da yoruluncaya kadar bizim için iyilerdi. Maç maç gidiyoruz demiştim. Ezberimizde olan 4-3-3’ü de oynayabiliriz. Konu o değil. Galatasaray ne oynarsa oynasın gol atıyor. Mesele attığından fazla yiyen bir Galatasaray olmaması lazım. Mesele bu. Bu arada iki stoperimiz de cezalı. Bize bol keseden çıkanlar. Maalesef maçı kaybettik. Kritik bir yerde doğru olmayan bir yerde her şey doğru giderken o gollerin altından kalmak kolay değil. Genç ve kırılgan oyuncular. Kolay kolay da altından da kalkamadılar. Tek ve iki santrfor ile alakası yok" diye konuştu.

Hakem Volkan Bayarslan hakkında da konuşan Terim, "Bu Türk futbolunda hastalık. Bunu geçenlerde de söyledim. Daha dakika 1 başlıyor. Sadece bugün de değil çok maçta bunu görüyoruz. Bunu herhangi bir önlemi yok. Söylediğimiz zaman bunu ekleyeceğiz diyorlar. Oradaki ekleme ile burada geçen zamanın bize yaptığı aynı şey değil. Hücum devamlılığı varken, oyun duruyor. Volkan Bayarslan ile defa 3 büyük takım maçı idare ediyor. Başkasına veremezler. Volkan Bayarslan 1.5 metre dışarıda olana penaltı verecek kadar hazır" şeklinde konuştu.

"KAYBETTİĞİNİZ MAÇTA SONRA İKİ TANE STOPERİNİZİ DE KAYBEDİYORSUNUZ"

Defans oyuncuları Marcao ve Luyindama’nın sarı kart cezalarının olmasının hatırlatılması üzerinde deneyimli teknik adam, "Milli maç arası herkes tatile gidiyor. Düşüneceğiz. Donk ile beraber yanında da birini kullanacağız. Kaybettiğiniz maçta sonra iki tane stoperinizi de kaybediyorsunuz. Biz onun çaresini buluruz. Gereğini yaparız. Belki bir tane yeni stoper çıkar bu durumda ki inşallah çıkar. Şu anda şunu oynatacağım diyemem. Milli takım dönüşlerinde nasıl döneceğiniz de önemli. Geçen sefer 11 kişi kaybettik. 6’sı milli takımlardan 5’i pandeminde. Hayırlısı ile oyuncular döner. Bunun için zaman var" ifadelerini kullandı.