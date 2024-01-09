Fatih Terim milli yıldızı takımında görmek istiyor

Adana Demirspor'daki başarılı performansı ile dikkati üzerine çeken Yusuf Sarı'ya Fatih Terim talip oldu.

Deneyimli teknik adam yönetiminde ikide iki yapan Panathinaikos, Yusuf Sarı ile ilgileniyor.

Yunan temsilcisinin, milli futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde Adana Demirspor'la temasa geçmesi bekleniyor.

Ezeli rakibi de istiyor

25 yaşındaki futbolcu ile Panathinaikos'un ezeli rakibi Olympiakos da ilgileniyor.

Yusuf Sarı'nın adı daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmış ancak transfer iki takım için de olumlu sonuçlanmamıştı.

Bu sezon neler yaptı?

Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise daha önce yaptığı açıklamada yurt dışından bazı takımların Yusuf Sarı ile ilgilendiğini söylemişti.

Adana Demirspor forması altında bu sezon 22 maça çıkan Yusuf Sarı, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.

Yusuf Sarı'nın Adana Demirspor ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.