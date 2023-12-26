Fatih Terim, komşunun köklü kulübüyle anlaştı!
Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik direktörün, Yunanistan'ın köklü kulübüyle anlaştığı, yarın sabah saatlerinde kulübe imza atmak üzere Yunanistan'a gideceği iddia edildi.
Kariyerinde son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim yaklaşık 2 yıl sonra yeşil sahalara geri dönüş hazırlığında. Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos, deneyimli teknik adamla el sıkıştı.
Cimbom'da tarih yazdı
1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, 4 ayrı dönemde üstlendiği görevinde sarı-kırmızılılarla 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılarla toplamda 16 kupa kazanma başarısı gösterdi.
1.5 yıllık anlaşmaya varıldı
Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Panathinaikos, Fatih Terim ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Son olarak 2021-22 sezonunun yarısına kadar Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra herhangi bir takımı çalıştırmamıştı. Yarın sabah saatlerinde Yunanistan'a gidecek olan Fatih Terim'in gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Basketbolda Ergin hoca, futbolda Fatih hoca
Panathinaikos futbol takımının Fatih Terim ile anlaşması durumunda kulübün iki ana branşının da oyuncuları çalıştıran hoca Türk olacak.
Panathinaikos'un basketbol takımı geçtiğimiz yaz aylarında başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getirmişti. Panathinaikos Futbol A Takım teknik direktörlüğüne Fatih Terim'in getirilmesi durumunda kulübün iki ana branşında da antrenör olarak iki Türk görev almış olacak.
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