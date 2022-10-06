Fatih Terim İspanya yolcusu!

La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla'da uzun süredir geleceği tartışılan Julen Lopetegui hakkında resmi açıklama geldi ve yolların ayrıldığını duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 4-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, maçın hemen ardından Teknik Direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Teşekkür Edildi

Sevilla'nın başında 170 maça çıkan ve bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan deneyimli teknik adama teşekkürle veda edildi.

La Liga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada kapattı. İspanyol ekibi 7 maç sonunda sadece Espanyol deplasmanında galibiyet alabildi. Villarreal ve Valladolid maçlarından ise beraberlikle ayrılarak toplamda 5 puanı hanesine yazdırdı.

Taraftarlara veda etti

İspanyol ekibi, kararı resmi olarak açıklamadan önce Julen Lopetegui, Borussia Dortmund ile yapılan maçın ardından oyuncularıyla ve taraftarla vedalaştı.

Fatih Terim'in ismi gündeme gelmişti

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Fatih Terim hakkında geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Sevilla'da Julen Lopetegui sonrasında takımın başına geçmesi muhtemel adaylar arasındaki isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği iddia edilmişti.

İspanyol Spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre İmparator, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyordu.