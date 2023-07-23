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Fatih Terim için flaş iddia: Milli takımın hocası olacak

Galatasaray'dan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Deneyimli çalıştırıcının, Suudi Arabistan Milli Takımı ile temas halinde olduğu aktarıldı.

Federasyon Başkanı Al-Misehal, milli takım hocasını kısa süre içinde belirleyeceklerini söyledi. Misehal'in Terim'le görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı ifade edildi.

Türk futboluna ve Galatasaray'a birçok kupa kazandıran deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'de sarı-kırmızılılardan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmadı.

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