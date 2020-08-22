Fatih Portakal yine tribünlere oynadı

Türkiye için tarihi öneme sahip doğal gaz keşfiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Hayırlı olsun" dedikten sonra

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz keşfi gerçekleştirildiğini açıklaması üzerine bir paylaşımda bulundu.

Hükümete yönelik muhalif tutumuyla tanınan Portakal, "Hayırlı olsun diye başladığı paylaşımını "Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak mujdesini ne zaman duyacağız?" sorularıyla bitirdi.