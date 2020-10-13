Fatih Portakal yeni adresini açıkladı

Fatih Portakal sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda 3 yıl önce YouTube kanalı kurduğunu ve şirket kuralları gereği kullanmamasının istendiğini söyledi.

Artık insanlara ulaşmanın bir sınırı olmadığını belirten Portakal, "Televizyon ekranlarından yapılamayacağını sadece orada olamayacağını görüyorsunuz ve dijital ortamda insanlara dokunabildiğinizi de insanlara derdinizi anlatabildiğinizi de görüyorsunuz. İşte bu yüzden YouTube'a girme kararı almıştım. İyi ki de almışım kısa zamanda 20 günde 200 bin kişiyi geçtik abone olarak" dedi.

YouTube kanalında neler yapmak istediğini ise Portakal, "Sorunları ortaya çıkarmak. Sorunların üstüne gidip ilgililerden bilgi almak, o bilgileri sizlerle paylaşmak, o bilgileri kendi içimde sindirip anlaşılır bir şekilde sizlere anlatmak. Zaman zaman anlatacağım, zaman zaman da konuklar olacak canlı yayında ve dijital mecralarda hepimizin sesini duyurmaya devam edeceğim" sözleriyle açıkladı.

Portakal daha sonra takipçilerine teşekkür etti.

"BENDEN KURTULUŞ YOK"

Twitter'dan başka bir açıklama daha yapan Portakal, "Ve geç de olsa buradayım. Benden kurtuluş yok" ifadelerini kullandı.