Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaştı!

Gazeteci Fatih Portakal, 20 Mart'tan itibaren Sözcü TV Ana Haber bültenini sunacak.

Yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV'de akşam ana haber bültenini bir süre önce Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal sunacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Bir de benden duyun istedim. Sözcü TV ile anlaştık. 20 Mart akşamı ana haberde sizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha İstanbul yapmakta fayda var. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ana haberle karşınızda olacağım. Her zamanki bültenimizi yapacağız, Türkiye'nin haberlerini paylaşacağız. En önemlisi de konuşacağız; yani konuşturan ve konuşacağımız bir bülten olacak. Güzel de bir yol olacak diye düşünüyorum" dedi.