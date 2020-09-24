Fatih Portakal adliyede

Gazeteci Fatih Portakal, Türkiye'de koronavirüs salgını başladığı dönemde Tekalif-i Milliye kanuna atıf yaparak attığı tweet nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması için adliyeye gitti.

FOX TV Ana Haber Bülteni'nin eski sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'de koronavirüs salgınının başlamasının ardından ekonomik destek için yapılan kampanyaları eleştirerek Tekalif-i Milliye kanununa atıf yaparak bir paylaşımda bulunmuştu. Bu tweeti nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Portakal ilk duruşması için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

BDDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sabah gazetesinden Fatih Ulaş'ın haberine göre; Fatih Portakal'ın sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan Tekalif-i Milliye'ye atıfta bulunarak "Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) suç duyurusunda bulunmuştu.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açmıştı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması için İstanbul Adliyesine gelen Portakal, duruşma sırasını bekliyor.