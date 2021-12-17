VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi resmen başladı. İtalyan teknik adam Franscesco Farioli ile yollarını ayıran Karagümrük, takımın başına Volkan Demirel'i getirdi.

Anlaşma 2,5 yıllık

Anlaşma kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz."

Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz. pic.twitter.com/AXuz8gOfgb — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 17, 2021

Süper Lig'de 22 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük, Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına pazar günü Göztepe deplasmanında çıkacak.

Volkan Demirel kimdir?

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Kartal'da Volkan Demirel, 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2004'ten itibaren Türkiye millî takımının formasını giyen futbolcu, ülkesinin yarı finale kadar yükseldiği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti.

Teknik direktörlük kariyeri

2 Eylül 2019 tarihinde emekli olan Volkan, 2021 yılına kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Volkan Demirel Fatih Karagümrük'te

40 yaşındaki teknik adam Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'le anlaştı.