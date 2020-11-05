Fatih gemisi sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni görev yeri Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.
Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz’in #Fatih’i matkabı döndürdü. Sondajımız 75 gün sürecek." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 5, 2020
🔹“Karadeniz’in #Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek.” pic.twitter.com/rBo42BeWy4
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