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Fatih gemisi sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni görev yeri Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz’in #Fatih’i matkabı döndürdü. Sondajımız 75 gün sürecek." ifadelerini kullandı.

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