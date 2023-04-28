Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne tepki!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı “Memleket Meselesi” canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu.



Yeniden Refah lideri Erbakan, HDP destekli 6'lı masanın üyesi Saadet Partisi'ne tepki gösterdi. Erbakan, Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini ifade etti



'Milli Görüş'ün tam tersi düşünen zıt birinin iktidar olması için çalışıyor'



Erbakan açıklamasında, ''Saadet Partisi yaptıklarıyla Milli Görüş'ü temsil edemez. Saadet, Millî Görüş'e zıt birinin iktidar olması için çalışıyor. Millî Görüş'ün tam tersi düşünen bir zihniyeti iktidar yapmak için çabalıyor Saadet Partisi.'' ifadelerini kullandı.

Erbakan şu ifadeleri kullandı;



Savunma sanayiinde her adımı destekliyoruz. Yüzde 5-10 oranında parçaları dışarıdan geliyor diye eleştiriliyor. Bunlar zaman içinde yüzde 100'e gelecek. Bunlar son derece yanlış eleştiriler. Savunma sanayii de yüzde 20'lerde başladı şu an yüzde 80'lere geldi.



Togg'un yüzde 100 yerli olmasına yönelik de çalışmalar yapılıyor. TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var demeleri akıl mantık dışı. İHA'lara dokunacağız demek de "İktidar gitsin nasıl giderse gitsin" mantığıdır. Savunma sanayiine yapılan eleştiriler mantık dışı.

"PKK ve FETÖ 7'li masayı destekliyor"

PKK ve FETÖ 7'li masayı destekliyor. Cumhur İttifakı'nın karşısındalar, biz de onların karşısındayız. CHP 28 Şubat'ı hatırlatıyor. Başörtüsüne güvenceye laikliğe aykırı diye karşı çıktılar.