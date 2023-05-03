Fatih Erbakan'dan muhalefete sert tepki!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:

7'li masanın söylemleri ve yapıları dolayısıyla Cumhur İttifakı'na katıldık.

Karşı tarafın hedefleri, 7 tane ortağın özellikle birkaç tanesinin ifadeleri. FETÖ yöneticileri, PKK yöneticileri, LGBT destekçileri bunların karşılarında olmamız gerekir dedik.

Vatandaşların mücahit sloganları

Mücahit olarak anılmak çok güzel bir şey. Tabi sadece bizim için değil rahmetli Erbakan'ı da hatırlayarak söylüyorlar. Mücahit insanların sıkıntılarından kurtulması için çalışan demektir. Rahmetli Erbakan hocamıza inşallah layık olup ülkemize hizmet ederiz.

Mücahit Kılıçdaroğlu söylemlerini hayretle ve üzüntüyle izliyoruz. Saadet Partisi tabanını bu işten ayrı tutmak lazım çünkü onlar da bundan rahatsızlar. 7'li masanın içerisindesiniz ve orada Saadet Partisi'nin olması vatandaşın gözünde dindar görünmektir. Dindar parti de burada demek içindir. Meşrulaştırdığınız bloğun söylemleri ortada. "LGBT Türk aile yapısına zarar vermez" diyen birini Cumhurbaşkanı yapacaksınız. "Okul öncesi çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışı zihniyettir" diyen birini cumhurbaşkanı yapacaksınız.

Bunların hepsi bizimle taban tabana zıt. Rahmetli Erbakan yerli milli savunma için büyük bir mücadele ortaya koymuş ama bunlar ne diyor "İHA'lara SİHA'lara dokunacağım".

"Saadet Partisi seçmeninin CHP’ye oy vereceğini düşünmüyorum"

Saadet Partisi seçmenine gel CHP'ye oy ver diyorlar, bunun olacağını düşünmüyorum. Çoğunun Yeniden Refah Partisi'ne oy vereceğini düşünüyorum.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu afişinin asılması tabi ki üzücü bir durum. Saadet Partisi'ni rahmetli Erbakan kurmuş, ne kadar büyük emeklerle kurduğu ve bambaşka amaç için kurduğu partinin bunlara alet olması son derece üzücü. Oradaki tabanı da üzüyor bu. Erbakan hoca CHP ile koalisyon yapmıştı dediler, ikisi başka bir şey. Necmettin Erbakan, CHP zihniyetinin iktidar olmaması için canını dişine takarak çalıştı.

"7'li masanın oyları eriyor"

"Biz iktidar gitsin de ne olursa olsun "siyaseti yapmıyoruz. Biz milletimiz için bir siyaset güdüyoruz dedik. Bir inat ve hırs ortaya çıkıyor. Sivas'a hızlı tren gidiyor buna da karşı çıkıyorlar. Çamlıca'da cami yapılıyor buna da karşı çıkıyorlar. TCG Anadolu gemisine dahi karşı çıkıyorlar, Yunan basınından birinin söyleyeceği şeyleri söylüyorlar. Millet nezdinde de bu görülüyor ve oylarında erime olduğunu görüyoruz. İlk günden beri cilalanıp parlatılan partilerin logoları da isimleri de kalmadı.

Ortaklarına bakınca PKK'nın bunlara destek vermesine pek şaşmamak lazım. Cemil Bayık, 7'li masadan bir parti gibi açıklamalar yapıyor. Gün geçmiyor ki terör örgütü elebaşı video çekmesin. Milletimiz bunu görüyor ve onlar için olumsuz tablo oluşuyor. Samimi bir Atatürkçü, milliyetçi hepsi için bu durum sıkıntılı.

7'li masanın iktidar olmasını isteyen HDP'nin seçime girmek için seçim bildirgesinde din dersini tamamen kaldıracağız diyor.

"Küresel güçlerin planına alet oluyorlar"

Yeni nesillerimizin korunması adına da 7'li masaya fırsat vermek istemedik. Rusya yönetiminin LGBT propagandasını yasaklıyor. Rusya bile bizim 7'li masadan daha hassas. Aile yapısını bozan, ahlakı çökerten küresel güçlerin çok önemli bir planı bu ve buna alet oluyorlar. Çok insan haklarına saygı duyuyormuş gibi gösteriyorlar ama başörtüsüne saygı duymuyorlar.