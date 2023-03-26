Fatih Erbakan'dan ittifak kararıyla ilgili açıklama!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair gelişmeleri katıldığı televizyon programında değerlendirdi.

Cumhur ittifakına katılma nedenini açıkladı

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili, "Ülkemizin 60-70 yıl yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz’ suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bizim bu mutabakatı sağlamayıp, adaylığa devam etmemiz durumunda böyle bir ihtimal olması söz konusuydu.

Karşı blokta tüm sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz. Hatta PKK mensuplarının açıkça yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz, bu bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik." dedi.

Erbakan, "Biz başından beri doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz diye yola çıktık. Hükümete de çok destek çıktığımız oldu. Ayasofya'nın cami olması, Taksim'e cami yapılması, askeri vesayetin kalkması, başörtü yasağının kalkması, yerli otomobil, yerli İHA-SİHA'lar tüm bu konularda destek verdik." açıklamasında bulundu.

"Saadet Partisi milli görüşü temsil edemez"

Fatih Erbakan, Millet İttifakı ile ilgili, "Bizim 50 senelik milli görüş çizgimizle nasıl taban tabana zıt olduğunu açıklamaya lüzum bile yok. Millet İttifakı’na dahil olmak bu bakımdan mümkün değil. Saadet Partisi, milli görüşü temsil edemez" açıklamalarında bulundu.