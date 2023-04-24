Fatih Erbakan'dan İBB'ye tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi'ne seçimlerde verilecek desteğin her geçen gün arttığını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Sincan'a gelen Erbakan'ı partililer Andiçen Camisi'nin önünde karşıladı. Erbakan, burada vatandaşlarla tokalaşması ve fotoğraf çektirmesinin ardından bir taksi durağını ziyaret etti.

Daha sonra İnal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Erbakan, partisinin seçim standında üye kaydı yaptıran bir kişiye rozet taktı.



'Trend her geçen gün daha da yukarı gidiyor'

Erbakan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hem her geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'mıza cumhurbaşkanı seçiminde hem de Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Parti'mize milletvekili seçiminde verilecek desteğin arttığını görüyoruz. Trend her geçen gün daha da yukarı gidiyor. İnşallah Cumhur İttifakı için, ülkemiz için hayırlı bir sonuç olacak. 14 Mayıs'tan son derece ümitliyiz." ifadesini kullandı.



Millet İttifakı borçtan faizden başka bir şey söylemiyor

Partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap eden Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde ülkeyi, devleti ve vatanı "yedili karanlık masaya ve kaos masasına" teslim etmemek için Cumhur İttifakı'na katıldıklarını, son derece kritik olan bu kararı millet için aldıklarını belirtti.

Erbakan, Millet İttifakı'nın ekonomiye yönelik proje, kaynak ve somut çözüm önerileri olmadığını belirterek, "'Ekonomiyi nasıl çözeceksin?' deyince yedili masanın ortakları 'Ben daha fazla borç getireceğim, daha düşük faizle daha kolay borç getireceğim' diyor. Borçtan, faizden başka bir şey söyledikleri yok." dedi.

Açıklamanın ardından Erbakan ve partililer, Şehit Hikmet Özer Caddesi'nde "Sevgi Yürüyüşü" yaptı.

Daha sonra gittiği Mamak'ta partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşan Erbakan, CHP'nin 70 seneden beri hiç değişmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:



İBB'ye tepki: Bunu da mı hatayla yaptınız?



"Geçtiğimiz günlerde seccadeye bastılar, 'Yanlış anladınız, görmemişiz, hata oldu' dediler. İyi, hadi bu sefer böyle olsun dedik. Şimdi arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi camilerimizi, mabetlerimizi yerlere döşemiş. İnsanlar camilerin resimlerinin üzerine ayaklarıyla basıyor. Bunu da mı hatayla yaptınız? Bu zihniyetten bu ülkeye, bu millete bir hayır gelir mi Allah aşkına?"



Bunlardan bu ülkeye hayır gelmez



Erbakan, terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'na destek açıklamaları yaptığını ileri sürerek, "Destekçisi Fetullah Gülen Örgütü olan, PKK olan, LGBT meraklısı bu yedili masadan bu ülkeye, bu millete hayır gelmez." dedi.

Erbakan ve partililer, açılış sonrasında Sağduyu Caddesi'nde "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.