Fatih Erbakan ittifak kararını yarın açıklayacak!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılımla ilgili partinin kararını yarın saat 13:00'te açıklayacağını duyurdu.
Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleri gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi'nde karar verildi.
10 Mart'ta AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle düğmesine basılan Cumhur İttifakı'na katılım süreci 10'uncu günde netlik kazanacak.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart Pazartesi günü ittifak kararını açıklayacak.
Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00'da basın toplantısı ile “İttifak” davetine dair kararını açıklayacaktır."
Yorumlar