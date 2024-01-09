Fatih Camisi imamını yaralayan saldırgan tutuklandı!

Fatih Camii içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ve camiye giren Ö.S. slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardı. Cami İmamı Galip Usta, Ö.S.'yi uyararak camiden çıkmasını istedi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S. o sırada camide bulunan ve olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem'e de bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ö.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usta ve Erdem'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlı, gözaltına alındı.

Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!



🔹Fatih Camii içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran cami imamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Saldırgan yakalandı. pic.twitter.com/VrJz6jF7Wp — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2024

BURSA POLİSİ ARIYORDU

Şüpheli Ömer S.’nin Bursa polisi tarafından arandığı ortaya çıktı. Boşandığı eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla kimyager Samet N.’yi dövdüğü ve darp ettiği öğrenilen Ömer S.’nin Bursa polisi tarafından bu olayla ilgili arandığı belirtildi.

2028'E KADAR RUHSATLI TÜFEĞİ BULUNUYOR

Yapılan incelemelerde bir yaralama suç kaydı çıkan şüphelinin 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi. Son iki yılda iki kez hastanede işlem gördüğü belirtilen şüpheli, soruşturmanın ardından bugün adliyeye gönderilecek.

ZANLININ BABASI: 1-2 AY ÖNCE DİNİ KONULARA MERAK SARDI

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından Ömer S'nin babası H.S. de ifadeye çağırıldı. Bursa'dan gelen baba H.S., polise verdiği ifadede, oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

BİR HAFTADIR EVE GİTMİYORMUŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltındaki Ömer S.'yle ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla şüphelinin, Bursa’daki evine bir haftadır gitmediği ortaya çıktı.

SON BİR HAFTASI MERCEK ALTINDA

Bursa’dan getirilen babasının polise oğlunu bir haftadır görmediğini söylediği de öğrenildi. Polis, bir haftadır eve gitmeyen şüphelinin nerede kaldığı ve kimlerle bağlantısı olduğuna dair soruşturmasını sürdürüyor.

ARACINDA İNCELEME YAPILDI

Polis yaptığı çalışmalarda şüphelinin dün öğlen saatlerden Bursa’dan kendi aracıyla İstanbul’a geldiğini belirledi. Bunun üzerine Ömer S.’nin aracı incelemeye alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan incelemelerde 2 adet dini içerikli kitap, 1 laptop, 1 adet pasaport, 1 adet not defteri ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller incelenmek üzere el konuldu.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ömer Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.