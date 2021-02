Fatih Altaylı'ya çok sert Mesut Özil cevabı

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldakspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil ile ilgili yorumları nedeniyle Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya resmi sitesinden yayınlamış olduğu bir metin ile sert bir şekilde cevap verdi.

Altaylı, 12 Şubat Cuma günü Habertürk'teki köşesinde "Yerli ve Hindi" başlıklı yazısında şunları yazmıştı: "Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, şu ana dek futbol sahasında Fenerbahçe’ye ciddi bir katkı sağlamış değil. Forma girip kendini bulmasını hasretle bekliyor Fenerbahçeliler. Buna karşın Mesut Özil’i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe’ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii’ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler.

“Mesut Özil ne yerli ne de millidir”

Çünkü Mesut Özil bol miktarda İslami paylaşım yapıyor. Hemen birileri kendini ortaya atıp “Ne o İslami paylaşımlardan rahatsız mı oldun” falan demesin. Hiç ama hiç olmadım. Beni ilgilendiren bir şey değil sonuçta. Selefi alimlerden paylaşımlar yapması “Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçisi” olduğuna inandığım Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sorunudur, benim değil. Ancak bugün Cuma münasebetiyle yaptığı paylaşım, benim “Mesut Özil ne yerli ne de millidir” fikrimin doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

The most beautiful thing about God is that he knows what you are about to tell him, yet he still listens. 🤲🏼🕌#HayirliCumalar #JummaMubarak pic.twitter.com/m7W25gjXOD