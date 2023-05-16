Fatih Altaylı'dan veda mesajı!

"Teke Tek", "Teke Tek Özel" ve "Teke Tek Bilim" programların sunuculuğunu yapan gazeteci Fatih Altaylı'nın yayınlarına son verildi.

Fatih Altaylı açıkladı



Fatih Altaylı da ayrılığı köşe yazısında duyurdu.



Altaylı açıklamasında, 'Bugün Habertürk'e veda ediyorum. Türkiye'nin, Türkiye'de medyanın en zor döneminin 18 yılını birlikte yaşadık. Başka hiç kimse ile bu kadar uzun süreli bir beraberliği, hele hele bu dönemde asla beceremezdim, beceremezdik. Bazen aşk biter ya, bittiğini bilmek, anlamak, uzatmamak, sıkmamak lazım. Artık yokum. Hoşçakalın... Görüşmek üzere. '' ifadelerini kullandı.



Fatih Altaylı, birçok kez milli ve manevi değerlere hakaret ederek büyük tepki çekmişti.