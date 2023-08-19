Faslı yıldız Galatasaray'da!

Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün temsilcilerince karşılandı.

Genel havacılık terminaline gelen 100 kadar taraftar, Faslı oyuncuyu beklerken, Hakim Ziyech arka kapıdan çıkarak havalimanından ayrıldı.

Ziyech, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Chelsea formasıyla 18 lig maçında 3 asist yapmıştı.

Öte yandan bu sene İstanbul devlerine dün itibarıyla Premier Lig'den 6 oyuncu transfer oldu. Galatasaray Cyrstal Palace'tan Wilfried Zaha'yı, Brendford takımından Halil Dervişoğlu'nu ve dün gece İstanbul'a gelen Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'i kadrosuna katarken, Fenerbahçe ise Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred'i renklerine bağladı.

Beşiktaş ise Liverpool'dan ayrılan İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain ile geçen sene Beşiktaş'ta forma giyen ama bonservisi West Ham United takımında olan Arthur Masuaku'nun da bonservisi alınarak kadroya katıldı.