Faşist Wilders'e Twitter kalkanı

Daha önce Boğaziçi provokatörlerinin Kâbe saygısızlığı hakkında tweet atan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımlarına bile kısıtlama getiren Twitter, Hollandalı ırkçı vekil Geert Wilders’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin ifadeler kullandığı paylaşımına ise yasak getirmiyor.

Twitter'ın Türkiye karşıtı ikiyüzlü sansür politikası hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde tepki çeken sansür uygulamalarına imza atan, siteyi adeta çıkar sağladığı politik çevrelerin sesi haline getirmeye çalışan Twitter, yine bir skandala imza attı.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA ÇANAK TUTUYOR

İfade özgürlüğü adı altında Türkiye aleyhine yapılan hiçbir hakareti ve saldırıyı kısıtlamayan, Türk devletini hedef gösteren terör yanlısı içeriklerin paylaşımına ses çıkarmayan sözde özgürlük yanlııs Twitter, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan skandal saygısızlığa çanak tuttu.

Daha önce, Boğaziçi olaylarında yere serdikleri Kâbe posteri nedeniyle provokatörlerin yaptığı hadsiz hareketi Twitter hesabından kınayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine "Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle kısıtlama getiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin resmi Twitter hesabında yaptığı Boğaziçi eylemlerine katılanlara tepki gösterdiği paylaşımlarına da ışık hızıyla erşim yasağı uygulayan Twitter, Türkiye aleyhine yapılan faşist söylemlere izin vermeye devam ediyor.

FAŞİST VEKİLİN HAKARET DOLU İFADELERİ BAŞ KÖŞEDE

Hollanda'da, Müslümanlara yönelik nefret dolu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, İslam karşıtı skandal ifadeler kullanmaktan çekinmeyen, ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal ve hadsiz paylaşımı, Twitter'daki yerini koruyor.

Başkan Erdoğan'a karşı alçakça bir saldırıda bulunan tweetini, resmi Twitter hesabına sabitleyen faşist Hollandalı vekilin bu paylaşımı, Twitter tarafından adeta destekleniyor. Türk devletinin başkanına yapılan bu çirkin saldırıyı adeta normalleştiren Twitter'ın sergilediği bu ikiyüzlü tutum, sosyal medya platformunun çirkin politikasını da gözler önüne seriyor.