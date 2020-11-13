Fas ordusu Batı Sahra'da operasyon başlattı

Fas ordu güçlerinin Batı Sahra'da Polisario Cephesi'ne karşı bir operasyon başlattığı bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ordu güçleri, ülkenin güneybatı kesimindeki Gergerat bölgesinde Polisario Cephesi'ne karşı yeni bir operasyona başladı.

Bölgenin, Batı Sahra'da hak iddia eden de facto Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için savaştığını belirten Polisario Cephesi için önem arz ettiği ifade ediliyor. Gergerat bölgesi, Fas'ı kara yoluyla Moritanya'ya bağlıyor.

Bölgenin konumu:

Fas, Polisario Cephesi'ni bölgedeki sivil ve ticari trafiği keserek provokasyon yapmakla suçlamıştı.

Söz konusu durum bölgede gerilime yol açmıştı.

Başlatılan askeri operasyonun Fas'ta ve Batı Sahra'da gerilimi artıracağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News