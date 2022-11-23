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Fas Hırvatistan mücadelesinde gol sesi çıkmadı!

2022 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Al Bayt Stadyumu'nda Fas ile karşı karşıya gelen Hırvatistan favori olarak çıktığı maçtan 1 puanla ayrıldı.

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Fas yenişemedi. Dev turnuvada Danimarka-Tunus ve Meksika-Polonya maçlarından sonra golsüz berabere biten üçüncü karşılaşma oldu. 

Al Bayt Stadyumu'ndaki karşılaşmada Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss ilk 11'de forma giydi. Kısır geçen maçta iki takım da 90 dakika sonunda 1 puana razı oldu.

Afrika ekibi, F Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ın ikinci maçtaki rakibi ise Kanada olacak. Mücadeleler 27 Kasım Pazar günü oynanacak. 

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