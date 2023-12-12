Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi
Hakem Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruklu saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düştü.
Meler'e yapılan saldırı büyük tepki topladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Koca, saldırı nedeniyle tutuklandı.
Faruk Koca, AK Parti'den 22 ve 23'üncü dönem Milletvekilliği yapmıştı. Koca, MKYK toplantısında alınan kararla AK Parti'den ihraç edildi.
Yorumlar