AjansHaber.com.tr Siyaset AK Parti'de 7 il başkanlığına atama!

AK Parti'de 7 il başkanlığına atama!

AK Parti'de Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Turgay Şahin, Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığına Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kastamonu İl Başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa ve Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan'ın atandığı belirtildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TBMM'de bu hafta gündem yoğun!
AK Parti'de kritik MYK toplantısı!
Koray Aydın, İYİ Parti'den istifa mı edecek?
Kripto yasası Genel Kurul'a geliyor!
Birol Aydın, adaylığını açıkladı!
AK Parti MYK toplantısı başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik görüşmeler!