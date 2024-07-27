Farklı kategorilerde aranan 4 terörist etkisiz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Siirt, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında 'Gürz-2' operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

TURUNCU VE GRİ KATEGORİDE

Teröristlerden Benda Amed (K) adlı Semra Ayverdi ve Baran Hemlin (K) adlı Seyithan Sencer’in İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde ‘turuncu’ kategoride, Sarı İbrahim (K) adlı Yakup Nişo ve Destina Botan (K) adlı Bişenk Durmuş’un ise ‘gri’ kategoride yer aldığı belirtildi.

Teröristlerin, 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, kahraman Jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.