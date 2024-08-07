Maaş farkları bugün hesaplara yatırılıyor!

Geçtiğimiz ay Meclis'te yasalaşarak yürürlüğe giren en düşük emekli aylıklarının 12 bin 500 TL olmasını içeren kanun maddesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu süreçte ilk maaşlarını zamlı alamayan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam farkları bugün hesaplara yatırılacak.

En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesiyle birlikte bu düzenlemeden toplam 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlandı.