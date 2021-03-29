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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs'te yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Son yıllarda İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını olağan hale getirmeye çalışıyor.

200'den fazla fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli grubun Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaştıktan sonra ayrıldığı kaydedildi.

Vakıf açıklamasında, Mescid-i Aksa üzerindeki egemenliğinin İsrail tarafından ihlal edildiğini ifade etti.

Hemen hemen her gün gerçekleşiyor

Söz konusu Yahudi gruplar hemen hemen her gün sabah ve öğleden sonraları Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar Filistinliler tarafından endişeyle karşılanıyor.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Baskınlar olağanlaştırılmaya çalışılıyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana Mescid-i Aksa idaresinin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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