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Falcao'nun Galatasaray macerası sona erdi

Kolombiyalı golcünün Galatasaray kariyeri dün gece sessizce sona erdi. Falcao'nun İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile anlaşması bekleniyor.

2019- 2020 sezonunda büyük umutlarda Galatasaray'a transfer olan Falcao taraftarın beklentilerini karşılayamadı. Galatasaray kariyeri sakatlık sorunlarıyla geçen yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı. Falcao'nun İspanyol ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşması bekleniyor. 

Galatasaray'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu(KAP) açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Falcao'nun Galatasaray kariyeri

Galatasaray'da 43 resmi maça çıkan yıldız golcü bu karşılaşmalarda 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sakatlık nedeniyle tam 53 resmi maçta takımını yalnız bırakan Kolombiyalı oyuncu, oynadığı maç sayısından fazlasını kaçırmış oldu. Bu sezon 3 resmi maçta kadroda yer alan Falcao yalnızca 25 dakika şans bulabildi.

Binlerce taraftar karşıladı, sessizce ayrıldı

2019-2020 Sezonunda Monaco'dan bedelsiz olarak transfer edilen Falcao taraftarda büyük heyecan yaratmıştı. Atatürk Havalimanı'nda binlerce taraftar Falcao'yu karşılamak için izdiham yaratmıştı. Yıldız futbolcu gece yarısı yapılan açıklama ile Galatasaray'a sessizce veda etti.

 

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