“Faizsiz konut-araç edindirme sistemine” ilişkin yasa TBMM’de kabul edildi.

50 milyar TL pazar hacmi ve 300 bine yakın katılımcının bulunduğu sistem, artık yasal güvenceye alındı. On yıllardır sorunsuz hizmet veren firmalara her gün yenileri katılıyor. Rekabet büyürken eski firmalara yönelik marka karalama operasyonları da yapılıyor. Ancak, faiz hassasiyeti olanların yanı sıra, yüksek kredi maliyetlerine katlanmak istemeyenlerin başvurduğu sistemin yasal bir altyapısının olmaması ve isteyen herkesin şirket kurarak katılımcılardan para toplayabilmesi önemli riskleri de beraberinde getiriyordu.

2018 yılına kadar 4-5 firmanın faaliyet gösterdiği sistemdeki firma sayısının son iki yılda 40’a ulaştı. Bu firmalar için herhangi bir sermaye şartı ya da sektöre giriş kriteri aranmaması sistem açısından önemli riskler getiriyordu. Katılımcıların firmalara yaptıkları ödemelerin yasal güvencesinin olmaması güven sorunu oluşturuyordu. Artık tüm bu kuruluşlar denetim altına olacak, mağduriyet yaşanma durumları engellenecek. Devletin Vatandaşlarını koruyacak tedbirler alması zarureti doğmuştu.

Sistemin bugüne kadar denetim altında olmaması nedeniyle resmi bir veri bulunmuyor ama siteme dahil olan yetkililer sistemdeki katılımcı sayısının 300,000 civarında olduğunu tahmin ediyor. Hesaplamalara göre 50-60 milyar liralık bir ekonomiden bahsediliyor.

TBMM’de kabul edilen ilgili yasa ile tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olacak. Bu şirketler kuruluş izni ve denetim açısından BDDK’ya tabi olacak. Sadece konut, çatılı iş yeri ve taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecekler. Fon havuzundaki paraları amaç dışı kullanamayacaklar, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecekler.

FAİZLERİN YÜKSELMESİ SİSTEME OLAN İLGİYİ ARTIRIYOR BANKALAR MÜŞTERİ KAYBETME ENDİŞESİ YAŞIYOR!

“Faizsiz konut-araç edindirme sistemine” ilişkin yasanın TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte yıllardır bu sistemi sunarak ev ve otomobil sahibi olunmasını sağlayan finansal kuruluşlar denetim altına alınırken, sisteme dahil olanlar da bankacılık güvencesine kavuşuyor.

Kanunun geçmesi ile birlikte faizsiz konut ve araç almak isteyenlerin 3-4 kat artması ve pazar hacminin 50-60 milyar TL’den 150-200 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Bu da faizle hizmet veren bankaların işlem hacimlerinin küçülmesi anlamına geliyor. Bankalar gelir kaybı endişesi taşırken, yeni yeni çok sayıda finansal kuruluş açılmaya başlıyor. Şuan 40’a yakın bu şekilde hizmet veren finansal kuruluş oluştu.

Yeni açılan kuruluşlar piyasada yer edinmek isterken geçmişten bugüne sorunsuz hizmet veren finansal kuruluşlara yönelik “marka karalama “ gibi algı operasyonlarına da gidiliyor. Bir yandan gelir kaybı yaşayacağı için endişe duyan bankalar diğer yandan sisteme yeni girip de kendilerine yol açmak isteyen kuruluşlar sosyal medya platfromlarını kullanarak rakip görükleri markaları karalama kampanyaları yürütüyor. Bunun için en yayığın kullanılan platfrom ise sosyal medya. Rakip görülen markaları toplum nezdinde itibarsızlaştırmak için TT denilen tag çalışmaları kullanılıyor.

Markaların itibarlarının korunması için Ticaret Kanunu 55. Md “a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle; 1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek” sonucunda firmalar hukuki süreç başlatabilir. Markaların itibarlarına yönelik karalama kampanyası yapanlar hukuk önünde hesap vermekle yükümlüdür.