Faiz kararının ardından dövizde son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15 seviyesine çıkardı.

Dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz kararından önce 23,54 TL seviyesinde seyreden dolar kuru, faiz kararının ardından 24,25 seviyesine çıktı.

Euro ne kadar oldu?

Faiz kararının açıklanmasından önce 25,91 TL seviyesinden işlem gören euro, faiz kararının ardından 26,63 TL seviyesine kadar çıktı.