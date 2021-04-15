Faiz kararı sonrası dolarda ilk tepki

Piyasalarda, bu ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı.

TCMB, beklendiği gibi, yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Karar sonrası dolar/TL 8,05-8,08 seviyelerinde değerlenirken Euro/TL ise 9,65

civarında işlem görüyor.

Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay

seyrederken, euro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen

altından alıcı buluyor.

Uzmanlar, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine" dair sözle yönlendirmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.