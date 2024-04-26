Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! Son durumu nasıl?
Safiye Soyman’ın eşi Faik Öztürk'ten kötü haber geldi. 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini belirten 62 yaşındaki Faik Öztürk, vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı. Peki Faik Öztürk'ün sağlık durumu nasıl?
Son dönemde sanat camiasından Settar Tanrıöğen, Kadir İnanır ve Nuri Alço gibi birçok ünlü isim beynine pıhtı atması nedeniyle gündem olmuştu. Beynine pıhtı atan ünlülerden birinin de Faik Öztürk olduğu ortaya çıktı.
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Magazin dünyasının sempatik ve sevilen çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ten sevenlerini üzen haber geldi.
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25 yıllık hayat arkadaşı Safiye Soyman'la bir markanın Kuruçeşme'de gerçekleşen tanıtım etkinliğine katılan Öztürk, 20 gün önce Bodrum’da beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.
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62 yaşındaki Öztürk, 20 gün önce Bodrum'da geçirdiği beyin kanamasının ardından vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.
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