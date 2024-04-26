Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! Son durumu nasıl?

Son dönemde sanat camiasından Settar Tanrıöğen, Kadir İnanır ve Nuri Alço gibi birçok ünlü isim beynine pıhtı atması nedeniyle gündem olmuştu. Beynine pıhtı atan ünlülerden birinin de Faik Öztürk olduğu ortaya çıktı.