Fahriye Evcen'in estetiksiz hali şaşırttı!
Fahriye Evcen'in eski hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Fahriye Evcen'in yıllar içindeki değişimi...
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyor.
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Karan adında bir evlatları olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, hem sosyal medya paylaşımları hem de oyunculuk performanslarıyla sık sık magazin gündemindeki yerini koruyor.
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Fahriye Evcen, İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Evcen'in yıllar içindeki değişimi, görenleri hayrete düşürdü.
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