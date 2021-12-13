Fahriye Evcen sosyal medyayı yıktı!
Burak Özçivit'le evliliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 12,3 milyonluk Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Evcen, kısa bir süre önce ekranlara dönmüştü.
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Güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Renkli kıyafetiyle poz veren Fahriye Evcen, sosyal medyayı yıktı geçti. Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
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