"Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu" sergisi Ankara'da ziyarete açıldı
“Fahri Petek’in Objektifinden Paris Ekolü”, Türk sanatçılarının ölümsüzleştiği karelerin yer aldığı sergi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde açıldı. Nazım Hikmet, Abidin Dino gibi isimlerin fotoğraflarının bulunduğu ve light box sisteminin ilk kez kullanıldığı sergi 26 Şubat’a kadar gezilebilir.
Institut Français Ankara tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Salonu'nda düzenlenen serginin açılışı, Petek'in kızı sosyolog ve yazar Gaye Petek'in söyleşisiyle yapıldı.
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Söyleşide babasının Paris'e gidişini, yaşadıklarını anlatan ve fotoğrafların hikayesini paylaşan Petek, hazırlanan çalışmanın kendisi için bir hafıza ve tanıklık sergisi olduğunu ifade etti.
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Petek, "Bu sergi babamın gözüyle ressamların eserleriyle ve hikayeleriyle Paris'te bir arada bulunan bir Türk grubunun hafızasını bize canlandırıyor." dedi.
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Petek ailesinin özel arşivinden siyah beyaz fotoğrafların yer aldığı "Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu" sergisi, 26 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
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