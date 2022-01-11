Bakan Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantıyla ilgili alınması gereken tedbirleri yineleyerek, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 10 Ocak Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 403 bin 104 testte 65 bin 236 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

136.898 aşılama yapıldı

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,04, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,67 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 130 bin 601, 2’nci dozda 51 milyon 937 bin 1 ve 3’üncü dozda 21 milyon 952 bin 740 olmak üzere toplam 136 milyon 898 bin 878 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Fahrettin Koca'dan tedbir vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantıyla ilgili alınması gereken tedbirleri yineleyerek, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.