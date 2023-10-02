Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması!

Dünyayı sarsan koronavirüs, Türkiye'de de etkili oldu. Salgın sürecinde çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda koronavirüsle mücadele başladı ve önlemler alındı. Bir süre uygulanan kapanma süreci de geride kaldı ve maskeler de çıkarıldı.

Koronavirüs propagandası yapıldı

Şimdilerde ise sosyal medyada provokatif paylaşımlarla salgının yeniden tehlikeli boyuta ulaştığı ve kapanmanın yolda olduğu iddia edildi fakat koronavirüsle ilgili iddialara ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla milyonların merak ettiği konuya açıklık getirdi.

"Sosyal bir depresyon"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere “sosyal bir depresyona” sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur." diye konuştu.

"85 milyon müsterih olsun"

Vatandaşların içinin rahat olması gerektiğini söyleyen Koca, "Covid-19’la mücadelede, radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insanımızın sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini, milletçe uyum içinde yaptık. Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun." ifadelerini kullandı.