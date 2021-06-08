Fahrettin Koca, yüz binlik vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

"DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR, BU GÜCE GÜVENİN"

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.