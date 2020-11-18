Fahrettin Koca: Yerli aşımızın devreye girmesi nisan ayı şeklinde olur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

16 yerli aşı çalışmasının olduğu belirten Bakan Koca, "Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu yıl 2.3 milyon grip aşısı aldık. Şu ana kadar 600 bin kişiye grip aşısı yaptık" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Çin aşısını aralık ayında en az 10 milyon kadar almak istiyoruz, 1-2 gün içinde imzalar atılacak

- Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye grip aşısı yaptık.

- 5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok

- 16 yerli aşı çalışması var. İnaktif açı çalışmamızda bu hafta itibariyle ilk 44 kişide tamamlanmış olacak

- Yerli aşımızın devreye girmesi nisan ayı şeklinde olur

12 bin sağlık personeli alınacak

Bakan Koca, sağlık personeli atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" açıklamasını yaptı.