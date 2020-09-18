Fahrettin Koca, Temel Karamollaoğlu'na korona ile mücadeleyi anlattı

Türkiye'de Tabipler Birliği'nin başlattığı "Sağlık Bakanı'nın açıkladığı koronavirüs vakaları yalan" söylemini; ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP daha sonra ise Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Lideri Ali Babacan yaptıkları açıklamalarla sürdürmüştü.

CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Koronavirüs salgınında son durumu görüştüklerini belirten Bakan Koca, "Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim." dedi.

Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim. pic.twitter.com/cw1Xkxf603 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2020

KORONA İLE MÜCADELE

Bakan Koca, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim." ifadelerini kullandı.