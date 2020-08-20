Fahrettin Altun: "Spekülasyonlara kulak asmayın"
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın vereceği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını belirterek, "Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın" dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020
Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.
Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz.
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