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Fahrettin Altun: "Spekülasyonlara kulak asmayın"

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın vereceği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını belirterek, "Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın" dedi.

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