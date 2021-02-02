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Fahrettin Altun'dan Boğaziçi provokasyonuna tepki: Ne yapsalar beyhude

Reform ve yeni anayasa vurgusu yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, birilerinin sokakları karıştırmak istediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıkalmalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! Devletimiz hem güçlü hem de adildir." dedi.


REKTÖRLÜK ABLUKASU SUÇU

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Rektörlük Ablukası" suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır.

Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur.

Olay bundan ibarettir.

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