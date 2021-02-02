Fahrettin Altun'dan Boğaziçi provokasyonuna tepki: Ne yapsalar beyhude
Reform ve yeni anayasa vurgusu yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, birilerinin sokakları karıştırmak istediğini söyledi.
Sosyal medya hesabından açıkalmalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! Devletimiz hem güçlü hem de adildir." dedi.
Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2021
Milletimiz müsterih olsun.
Ne yapsalar beyhude!
DEVLETİMİZ HEM GÜÇLÜ, HEM DE ADİLDİR!
REKTÖRLÜK ABLUKASU SUÇU
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Rektörlük Ablukası" suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır.
Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur.
Olay bundan ibarettir.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Rektörlük Ablukası" suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2021
Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur.
Olay bundan ibarettir. pic.twitter.com/a9v4sqb0Di
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